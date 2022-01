Coronavirus, il bollettino lombardo di domenica 23 gennaio: a Monza e in Brianza altri 1.821 contagi Milano, Brescia e Bergamo fanno segnare un maggior numero di positivi. In regione se ne sono verificati altri 21mila. 460 mila le persone in isolamento. Tasso di positività in calo

Monza e la Brianza aggiungono altre 1.821 persone alla già nutrita lista di contagiati dal Covid. Sono quelle che risultano dal bollettino lombardo dei positivi di domenica 23 gennaio. Milano (6006), Brescia (3.122) e Bergamo (2.351) sono messe peggio e guidano la non molto lusinghiera classifica dei contagi. Il tasso di positività è in calo al 13,3%

In tutta regione i positivi stavolta sono 21.700 contro gli oltre 31mila del giorno precedente. Un numero inferiore come sono stati inferiori i tamponi eseguiti, scesi a 162mila dopo i 214mila di sabato 22.

Non si ferma purtroppo neanche la cifra che riguarda i decessi: se ne sono aggiunti altri 67 per un tragico totale ormai abbondantemente al di sopra delle 36mila unità. La Regione fa segnare ancora 267 ricoverati in terapia intensiva, mentre le persone in isolamento a casa sono quasi mezzo milione (461mila).

