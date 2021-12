Coronavirus, il bollettino di sabato 18 dicembre: +598 contagi a Monza e in Brianza, +6.119 in Lombardia Venerdì 17 dicembre in provincia i nuovi casi erano stati 590. Nelle ultime 24 ore sono avvenuti anche 24 decessi per Covid contro i 26 di venerdì 17. Aumentano i pazienti nei reparti ordinari, arrivati a 1.223, 30 in più di venerdì mentre sono 154 in terapia intensiva (147).

Sono stati 598 (venerdì 17 dicembre +590) nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Monza e Brianza mentre in Lombardia sono stati 6.119 (venerdì 5.590) a fronte di 149.675 tamponi effettuati. Sono i dati del bollettino di sabato 18 dicembre diramato dalla Regione Lombardia. Sempre nelle ultime 24 ore sono avvenuti anche 24 decessi per Covid contro i 26 di venerdì 17 (in totale da febbraio 2020 sono 34.718). Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri: aumentano i pazienti nei reparti ordinari, arrivati a 1.223, 30 in più di venerdì mentre sono 154 in terapia intensiva (147).

I contagi a livello provinciale: 2.316 in provincia di Milano, 370 in quella di Bergamo, 570 a Brescia e provincia, 537 a Varese e provincia, 186 a Mantova e provincia, 133 nel Lodigiano e 286 in provincia di Pavia. 121 i nuovi casi nella provincia di Lecco e 203 in provincia di Cremona, 299 nella provincia di Como e 86 in provincia di Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA