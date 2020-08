Coronavirus, il bollettino di martedì 11 agosto: risalgono i positivi a Monza e in Brianza (+6) Ancora nessun decesso in regione, per il quarto giorno consecutivo. Crescono i ricoverati, anche in terapia intensiva, e i guariti e i dimessi. In provincia nelle ultime 24 ore sei nuovi contagiati contro i +2 di lunedì

Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo in Lombardia e aumentano i ‘Guariti e dimessi’ (+101). Ma se, a Lodi, si registrano zero contagi e uno solo a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio, a Monza e in Brianza i positivi al coronavirus tornano a salire: nelle ultime 24 ore sono stati 6 contro i 2 di ieri. I “numeri” aggiornati sono stati come sempre divulgati dalla Regione Lombardia.

Ecco il dettaglio: i tamponi effettuati: 4.537, totale complessivo: 1.379.246; i nuovi casi positivi: 68 (di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 74.605 (+ 101), di cui 1.415 dimessi e 73.190 guariti; in terapia intensiva: 10 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (+10); i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia: Milano: 21, di cui 12 a Milano città; Bergamo: 2; Brescia: 14; Como: 3; Cremona: 1; Lecco: 1; Lodi: 0; Mantova: 10; Monza e Brianza: 6; Pavia: 1; Sondrio: 1; Varese: 6.

A livello nazionale, impennata di nuovi contagi +412 contro i +259 di lunedì 10 agosto; sei i decessi nelle ultime 24 ore (4); +213 i dimessi (+150). Attualmente i soggetti positivi sono 13.561 (+ 193 contro i +105 di lunedì). Sono infine 801 i pazienti ricoverati con sintomi (+ 22 rispetto ai +16) di cui 49 in terapia intensiva (+3, +1).

