Coronavirus, il bollettino dei contagi in Lombardia di sabato 5 febbraio: in Brianza altri 851 positivi In Lombardia sono stati rilevati altri 11.136 positivi su 129.067 tamponi che sono stati effettuati. Si tratta di una percentuale intorno all’8,6%, in linea con quella di venerdì' 4 febbraio. Ancora 76 morti in regione

Altri 851 positivi in Brianza. Lo dice il bollettino dei contagi da coronavirus di sabato 5 febbraio. In Lombardia sono stati rilevati altri 11.136 positivi su 129.067 tamponi che sono stati effettuati. Si tratta di una percentuale intorno all’8,6%, in linea con quella di venerdì' 4 febbraio. In tutto i contagiati in questo momento sono più di 200mila.

In regione purtroppo si registrano altri 76 morti portando il tragico conto totale a 37.569. Ci sono stati, tuttavia anche oltre 25mila guariti

