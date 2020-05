Coronavirus: i dati regionali di lunedì 11 maggio, a Monza e Brianza + 19 positivi Ancora basso l’aumento del contagio nella provincia di Monza e Brianza: lunedì 11 maggio i nuovi positivi al coronavirus sono stati 19, per un totale di 5.074 persone. I dati provincia per provincia.

Sono solo 19 i nuovi casi di positività al Covid registrati dalla Regione Lombardia a Monza e Brianza l’11 maggio: il dato arriva continuando il trend di contagio contenuto confermato dall’autorità sanitaria negli ultimi giorni. In totale ora si tratta di 5.074 persone: nella giornata di domenica 10 l’aumento era stato di 9 casi, sabato di 31.

In totale la Lombardia conta 81.871 tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia, 364 in più di domenica, ancora molti. I morti sono stati in ventiquattro ore 68, arrivando a un totale di 15.054 persone che hanno perso la vita. I contagi sono stati rilevati con 7.508 tamponi. Diminuiscono, questa volta lievemente, le persone in terapia intensiva (-7, totale 341 in regione), così come gli ospedalizzati (-31, totale 5.397).

I dati per provincia

Bergamo: 11.791 (+50), ieri 11.741 (+24) e l’altro ieri 11.717 (+46)

Brescia: 13.620 (+70), ieri 13.550 (+44) e l’altro ieri 13.506 (+46)

Como: 3.504 (+8), ieri 3.496 (+16) e l’altro ieri 3.480 (+10)

Cremona: 6.250 (+2), ieri 6.248 (+6) e l’altro ieri 6.242 (+23)

Lecco: 2.536 (+50), ieri 2.486 (+4) e l’altro ieri 2.482 (+34)

Lodi: 3.277 (+6), ieri 3.271 (+7) e l’altro ieri 3.264 (+42)

Monza e Brianza: 5.074 (+19), ieri 5.055 (+9) e l’altro ieri 5.046 (+31)

Milano: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano città; ieri 21.376 (+104) e l’altro ieri 21.272 (+178)

Mantova: 3.251 (0,) ieri 3.251 (+1) e l’altro ieri 3.250 (+13)

Pavia: 4.801 (+24), ieri 4.777 (+35) e l’altro ieri 4.742 (+38)

Sondrio: 1.288 (+1), ieri 1.287 (+7) e l’altro ieri 1.280 (+4)

Varese: 3.196 (+14), ieri 3.182 (+18) e l’altro ieri 3.164 (+16)

