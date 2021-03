Coronavirus, i dati di sabato 6 marzo: in Lombardia 5.658 nuovi casi, a Monza e Brianza crescono di 537 unità Continua l’ascesa dei dati del contagio in Lombardia: sono infatti 5.658 i nuovi casi con 58.505 tamponi effettuati con il tasso di positività in leggera crescita al 9.6% (ieri 9.1%). A Monza e Brianza l’incremento provinciale è di 537 nuovi positivi.

Sono 5.658 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 58.505 tamponi effettuati (9,6% la percentuale di positività, ieri era del 9,1%), su un totale di 6.937.085 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di sabato 6 marzo del Ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 67 decessi (61 ieri) che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 28.705.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.934 (+130), di cui 565 (+22) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 75.155 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 520.251 (+1.065).

Gli attualmente positivi in totale sono 80.654 (+4.526). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1.450, Bergamo 394, Brescia 1.210, Como 363, Cremona 200, Lecco 264, Lodi 75, Mantova 261, Monza e Brianza 537, Pavia 366, Sondrio 29, Varese 407.

Sono invece 23.641 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 24.036) a fronte di 355.024 tamponi effettuati su un totale di 42.071.509 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 307 i decessi (ieri 297) per un totale di 99.578 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 3.046.762 i casi totali di Covid in Italia da inizio emergenza. Attualmente i positivi sono 465.812 (+9.342), 442.540 le persone in isolamento domiciliare (ieri 433.571). I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.701 (ieri 20.374) di cui 2.571 in terapia intensiva (+46). I dimessi/guariti sono 2.481.372 con un incremento di 13.984 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.658), seguita dall’Emilia-Romagna (3.232), Campania (2.843) e Piemonte (1.793).

