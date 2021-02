Coronavirus, i dati di sabato 27 febbraio: +401 positivi a Monza e Brianza

Un centinaio in meno i positivi rispetto a quelli registrati venerdì (+505), 4.191 in regione a fronte di 45.865 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono avvenuti altri 49 decessi; cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (435, 38 più di ieri).