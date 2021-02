Coronavirus, i dati di sabato 20 febbraio: +206 contagi a Monza e Brianza, le vittime Covid sono ora 1.988 Sono 206 le persone che sono risultate positive al nuovo coronavirus sabato 20 febbraio, a Monza e Brianza: altre le vittime, che porta il totale a 1.988 in provincia, mentre quello regionale supera ormai 28mila.

Non sono più gli esorbitanti 462 di venerdì 19 febbraio, ma arriva oltre quota 200 anche sabato 20 il numero di nuovi contagiati a Monza e Brianza. Di certo è sceso il numero di tamponi di cui Regione Lombardia ha avuto i dati: 32.132 sabato contro i quasi 52mila di venerdì. Il totale dei nuovi contagi verificati in un giorno, a livello regionale, è 3.019 (ormai 576.766 da febbraio, 206 a Monza e Brianza), mentre i guariti o dimessi sono stati 1.406 (totale 495.393). Scendono di 11 i pazienti nei reparti Covid (ora 3.722), mentre aumentano quelli in terapia intensiva (+9, ora 382). In Lombardia hanno perso la vita per il nuovo coronavirus altre 37 persone (che porta il totale oltre 28mila, a 28.008): di queste 3 sono di Monza e Brianza (ormai 1.988 vittime).

