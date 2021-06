Coronavirus, i dati di sabato 19 giugno: +183 positivi, tasso allo 0,42%. Calano tutti i ricoveri Sono stati diffusi i dati sull’evoluzione della pandemia di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: in Regione i nuovi positivi sono 183, tasso di positività allo 0,42%. Continuano a diminuire i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive.

La Lombardia (assieme alla Sicilia) prima per casi Covid in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute diffusi sabato 19 giugno i nuovi positivi in Regione sono 183 (+69) a fronte di 43.430 tamponi processati e che determina un tasso di positività allo 0,42%. Lievissimo incremento dei decessi, 3 (+1). I guariti nelle ultime 24 ore sono 425 mentre gli attualmente positivi flettono di 245 con un numero complessivo pari a 13.587. I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali in Lombardia sono 402 (-25), 80 (-11) si trovano nelle terapie intensive con nessun nuovo ingresso. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.587.

Sono 59 casi a Milano, 24 a Brescia, 20 a Varese, 19 a Monza, 11 a Como, 9 a Bergamo e Cremona, 7 a Sondrio e Pavia, 5 a Lodi, 4 a Mantova e 2 a Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA