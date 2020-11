Coronavirus, i dati lombardi di sabato 14: altri 8.129 positivi su oltre 35mila tamponi. 158 decessi: si viaggia verso i 20mila morti. In Brianza 936 contagiati in più

Dati dei contagi ancora poco rassicuranti in Lombardia: più di 8mila nuovi positivi su oltre 35mila tampone effettuati. I guariti dimessi superano le 2mila unità. In terapia intensiva 817 persone, 16 in più di ieri