Coronavirus, i dati di mercoledì 2 settembre: salgono i positivi a Monza e Brianza (+24), +237 in Lombardia, +1.326 in Italia Due i decessi in regione e 9 nuovi ricoveri dei quali uno in terapia intensiva. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,38%. In aumento guariti e dimessi (+39).

Netto incremento dei nuovi positivi al coronavirus, +24, nelle ultime 24 ore a Monza e Brianza. Un dato che colloca la provincia al quarto posto in regione dopo Milano, Brescia e Bergamo per nuovi contagi In regione complessivamente i contagiati in più sono stati 237 (a fronte di 17.082 tamponi effettuati). Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,38%. In aumento guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. sono 237 i nuovi positivi riscontrati.Due i decessi, mentre sono saliti di 9 unità i ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva.

Ecco i dati: i tamponi effettuati: 17.082, totale complessivo: 1.630.115; i nuovi casi positivi: 237 (di cui 37 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 76.407 (+39), di cui 1.319 dimessi e 75.088 guariti; in terapia intensiva: 22 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 220 (+8); i decessi, totale complessivo: 16.869 (+2)

I nuovi casi per provincia: Milano: 89, di cui 57 a Milano città; Bergamo: 25; Brescia: 28; Como: 11; Cremona: 9; Lecco: 11; Lodi: 1; Mantova: 5; Monza e Brianza: 24; Pavia: 11; Sondrio: 0; Varese: 14.

A livello nazionale, 1.326 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri +978); 6 i decessi (8) e 257 i dimessi/guariti (291). Attualmente i soggetti positivi certi sono 27.817 (+1.063; ieri +676). Nelle ultime 24 ore processati 102.959 tamponi rispetto ai 81.050 di ieri . I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.437 (+57; ieri +92), 2 in più in terapia intensiva (109; ieri +13).

© RIPRODUZIONE RISERVATA