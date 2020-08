Coronavirus, i dati di giovedì 13 agosto: 2 decessi in Lombardia, altri 3 positivi a Monza e Brianza il bollettino relativo al Covid-19: l’incremento dei positivi torna a calare rispetto a mercoledì e aumentano i pazienti guariti e dimessi. Segno più per i ricoveri, anche in terapia intensiva. Altri 28 contagiati a Milano e area metropolitana.

Aumentano guariti e dimessi (+54), a Como, Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio, +3 in provincia di Monza e Brianza, +74 in tutta la regione - in netto calo rispetto a mercoledì 12 agosto (102) - ma tornano i decessi, 2, e si registra ancora un segno più alla voce ricoveri (un paziente in terapia intensiva e 5 non intensiva). Sono i numeri del consueto bollettino sul coronavirus diramato dalla Regione Lombardia, relativo a giovedì 13 agosto.

Tutti i dati: i tamponi effettuati: 7.174, totale complessivo: 1.394.380; i nuovi casi positivi: 74 (di cui 14 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 74.754 (+54), di cui 1.397 dimessi e 73.357 guariti; in terapia intensiva: 11 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 170 (+5); i decessi, totale complessivo: 16.835 (+2)

I nuovi casi per provincia: Milano: 28, di cui 14 a Milano città; Bergamo: 3; Brescia: 8; Como: 1; Cremona: 1; Lecco: 2; Lodi: 1; Mantova: 8; Monza e Brianza: 3; Pavia: 3; Sondrio: 1; Varese: 7.

