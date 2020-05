Coronavirus, i dati di domenica 24 maggio: nessun morto in Regione nelle ultime 24 ore I dati dell’epidemia di Covid-19 di domenica 24 maggio diffusi da Regione Lombardia: nessun morto segnalato dalla rete ospedaliera lombarda.

Nessun morto in Lombardia nelle ultime 24 ore. Un dato incredibile arriva, un po’ a sorpresa, nel tardo pomeriggio di domenica 24 maggio da Palazzo Lombardia nella quotidiana comunicazione sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19 in Regione. “ Per quanto riguarda la voce decessi, si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi” puntualizza la Regione che conferma il dato del giorno precedente: sono 15.840 i morti in Regione dall’inizio dell’emergenza. Sono 11.457 i tamponi effettuati che hanno portato all’individuazione di 285 nuove positività (2,5% il rapporto con i tmaponi giornalieri effettuati). Gli attualmente positivi sono 25.614 (-16) mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285).

Dei 531 tamponi positivi rilevati oggi a livello nazionale, la maggior parte sono in Lombardia, con 285 nuovi positivi (il 53,6% dei nuovi contagi). Tra le altre Regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 43 casi in Piemonte, 45 in Emilia Romagna, di 17 in Veneto, di 15 in Toscana, di 53 in Liguria e di 20 nel Lazio, 13 nelle Marche. In tutte le altre regioni i nuovi casi sono meno di 10, nessun nuovo positivo in Umbria, Sardegna e Calabria.



Il riepilogo dei dati di domenica 24 maggio



Sono 301 i guariti/dimessi, per un totale complessivo di 45.656 unità. Piccole regressioni per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2, in totale i pazienti sono 197) e di quelli ricoverati ma non in terapia intensiva (-9, 4.017 il totale).

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

Bergamo: 12.906 (+72)

Brescia: 14.476 (+59)

Como: 3.757 (+10)

Cremona: 6.391 (+8)

Lecco: 2.720 (+3)

Lodi: 3.403 (+3)

Mantova: 3.320 (+6)

Monza e Brianza: 5.439 (+18)

Pavia: 5.202 (+18)

Sondrio: 1.416 (+2)

Varese: 3.506 (+16)

e 1.894 in corso di verifica.

