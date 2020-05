Coronavirus: i dati di domenica 17 maggio, altri 22 positivi a Monza e in Brianza (5.287)

Un dato in calo rispetto al +46 di sabato 16 maggio. In regione i positivi sono saliti a 84.844, 326 in più di sabato; 823 i guariti, 13 in meno i pazienti in terapia intensiva (255). Da segnalare purtroppo altri 69 decessi (15.519).