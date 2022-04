Coronavirus, i dati di domenica 17 aprile: +544 casi a Monza e Brianza, scendono i ricoveri Scendono i ricoveri in Lombardia per Covid, restano alti il numero di morti in regione e il tasso di contagi: +544 in un giorno a Monza e Brianza nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile.

Sempre inchiodato sopra il 12% il rapporto tra casi positivi per Sars Cov2 e tamponi realizzati: nella giornata di Pasqua, domenica 17 aprile, sono stati 6.229 contagiati su 48.897 test effettuati in Regione Lombardia. La percentuale è quindi 12,7%, che resta alta, ma non incide come già dimostrato nel numero di ricoveri: un paziente in più in terapia intensiva (ora 36 a livello lombardo) e 1.105 negli altri reparti contro i 1.126 dei giorni precedenti. Alto però il numero delle vittime: altre 29, che porta il totale da inizio pandemia, in regione, ormai alla soglia dei 40mila morti, 39.626.

I nuovi casi per provincia

Milano +1.965

Brescia +784

Varese +585

Monza e Brianza +544

Bergamo +455

Como +407

Lodi +81

Pavia +360

