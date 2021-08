Coronavirus, i dati di domenica 1 agosto: +55 contagi a Monza e Brianza, nessun decesso in Lombardia Aumentano ma senza impennate i contagi per nuovo coronavirus a Monza e Brianza: +55 positivi, +522 in tutta la Lombardia. Non cresce la pressione sugli ospedali.

Sono stati 47 sabato 31 luglio e sono 51 domenica 1 agosto i nuovi contagi per Sars Cov 2 a Monza e Brianza, confermando un andamento stabile negli ultimi giorni dopo una serie di zero contagi il mese scorso: è l’effetto variante Delta che si fa sentire nel territorio provinciale. A questo non corrisponde, al momento, un’impennata di ricoveri, come segnalato dall’Asst Monza e dalla permanenza dell’Asst di Vimercate come Covid free.

In Lombardia, ampliando il raggio, i positivi nello stesso giorno sono saliti di 522 casi su 29.726 tamponi (il giorno prima 777 su 39.400, quindi l’1,7% di domenica contro l’1,9% di sabato). Non sono stati registrati morti per le conseguenze del Covid l’1 agosto, mentre erano state 4 il 31 luglio. I ricoveri: aumento di 2 nei reparti (208 in totale) oltre a 27 persone (+2) nelle terapie intensive.

I dati per provincia

Milano +183

Bergamo +56

Brescia +54

Como +23

Cremona +19

Lecco +6

Lodi +20

Mantova +32

Monza e Brianza +51

Pavia +10

Sondrio +7

Varese +20

© RIPRODUZIONE RISERVATA