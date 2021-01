Coronavirus, i dati dell’8 gennaio: +106 positivi a Monza e Brianza, in Lombardia 133 decessi Il bollettino della Regione per venerdì 8 gennaio 2021: sono +106 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +1.963 in Lombardia con 18.415 tamponi effettuati per un rapporto di 10,6%. Picco di decessi: +133.

Sono +106 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +1.963 in Lombardia con 18.415 tamponi effettuati per un rapporto di 10,6%. È il bollettino della Regione per venerdì 8 gennaio 2021, nei giorni in cui l’indice Rt, l’indice di trasmissibilità, è tornato superiore a 1 anche nel valore minore del range. Ragione per cui la Lombardia dal 10 gennaio è zona arancione.



Nuovo picco dei decessi che sono stati +133 per un totale complessivo di 25.665 persone morte; undici registrati in provincia di Monza.

I dati dicono anche che sono +1.395 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 414.643, di cui 3.637 dimessi e 411.006 guariti.

Sono -7 i ricoveri in terapia intensiva (466), +73 quelli nei reparti ordinari (3.436).

I nuovi casi per provincia

Milano: 565 di cui 199 a Milano città

Bergamo: 65

Brescia: 376

Como: 148

Cremona: 18

Lecco: 29

Lodi: 50

Mantova: 158

Monza e Brianza: 106

Pavia: 130

Sondrio: 123

Varese: 144.

© RIPRODUZIONE RISERVATA