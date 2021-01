Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: Lombardia ancora zona arancione da domenica 10 gennaio La Lombardia rimane “arancione” anche dopo il weekend del 9 e 10 gennaio. È la disposizione che deve essere confermata da un’ordinanza del ministro Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

La Lombardia rimane “arancione” anche dopo il weekend del 9 e 10 gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà nella serata di venerdì una nuova ordinanza in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il provvedimento è valido fino al 15 gennaio, giorno in cui scade il decreto in vigore.

