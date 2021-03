Coronavirus, i dati dell’1 marzo: +102 nuovi positivi a Monza e Brianza, in Lombardia rapporto al 10,3% Il bollettino della Regione di lunedì 1 marzo 2021: sono 102 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza e sono +2.135 in Lombardia a fronte di 20.571 tamponi effettuati per una percentuale di positività del 10,3%.

Sono 102 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza e sono +2.135 in Lombardia a fronte di 20.571 tamponi effettuati per una percentuale di positività del 10,3%. È il bollettino della Regione di lunedì 1 marzo 2021.

Crescono i ricoveri con +15 ingressi in terapia intensiva (441) e +106 negli altri reparti (4.224). I guariti/dimessi sono +3.432 per totale complessivo di 511.811, di cui 3.850 dimessi e 507.961 guariti.

Sono 42 i decessi per un totale complessivo di 28.403; 2.016 in totale in provincia di Monza e Brianza. In provincia i contagiati hanno raggiunto quota 57.205.

I nuovi casi per provincia: Milano: 770 di cui 281 a Milano città; Bergamo: 275; Brescia: 497; Como: 79; Cremona: 46; Lecco: 55; Lodi: 27; Mantova: 124; Monza e Brianza: 102; Pavia: 83; Sondrio: 0; Varese: 25.

