Coronavirus, i dati del 5 marzo: +470 nuovi casi a Monza e Brianza, 5.210 in Lombardia

Sono +470 i nuovi casi a Monza e in Brianza, in linea col giorno precedente (475), sono +5.210 in Lombardia con 57.154 tamponi effettuati e un indice di positività del 9,1%. È il bollettino della Regione per venerdì 5 marzo.

Sempre in crescita i numeri: +11 ingressi nelle terapie intensive (543), +69 negli altri reparti (4.804).

I guariti/dimessi sono 1.415 per un totale complessivo di 519.186, di cui 4.319 dimessi e 514.867 guariti.

Sono +61 i decessi e in totale salgono a 28.638. In provincia di Monza e Brianza salgono a 2.045.

I contagiati raggiungono quota 59.094.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.593 di cui 655 a Milano città; Bergamo: 370; Brescia: 1.122; Como: 332; Cremona: 207; Lecco: 67; Lodi: 67; Mantova: 188; Monza e Brianza: 470; Pavia: 278; Sondrio: 54; Varese: 336

