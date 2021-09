Coronavirus, i dati del 30 settembre: in calo ricoveri e contagi, 23 nuovi positivi a Monza e Brianza Scendono i ricoveri lombardi in terapia intensiva e negli altri reparti Covid, in calo i contagi: a Monza e Brianza sono stati 23, tutti i dati sul coronavirus in regione.

In calo i ricoveri, bassi i contagi, indice di trasmissione contenuto: è la fotografia di giovedì 20 settembre nella coda della pandemia da nuovo coronavirus in Lombardia. Dove a Monza e Brianza sono stati identificati solo 23 contagi.

Nella stessa giornata in regione sono diminuiti i ricoveri sia in terapia intensiva (-1, ora 57 pazienti), sia negli altri reparti Covid (-4, ora 380). I tamponi, 58.426 in tutto, hanno evidenziato 401 nuovi positivi lombardi, cioè lo 0,6% dei test. Sono aumentate le vittime di Covid: +4, per un totale di 34.041.

I nuovi casi per provincia

Milano: 135 di cui 60 a Milano città

Bergamo: 21

Brescia: 54

Como: 26

Cremona: 11

Lecco: 12

Lodi: 3

Mantova: 13

Monza e Brianza: 23

Pavia: 12

Sondrio: 14

Varese: 47

