Coronavirus, i dati del 30 aprile: +213 nuovi positivi a Monza e in Brianza

Sono +213 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, leggermente in salita; sono +2.214 in Lombardia con 53.645 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,1%, leggermente in discesa. È il bollettino della Regione di venerdì 30 qprile 2021.

Continua il lento calo dei ricoveri: -7 nelle terapie intensive (550) e -102 nei reparti (3.495). I guariti/dimessi sono 1.762 per un totale complessivo di 719.265, di cui 3.814 dimessi e 715.451 guariti.

Stabili i decessi: +41 per un totale complessivo di 32.870.

In provincia di Monza e Brianza il totale dei contagi sale a 76.090, i decessi totali sono 2.422.

Il dato nazionale è di 13.446 casi positivi, 21.523 ricoverati (-468) di cui 2.583 in terapia intensiva (-57), 263 i morti.

I nuovi casi per provincia: Milano: 710 di cui 258 a Milano città; Bergamo: 177; Brescia: 191; Como: 190; Cremona: 73; Lecco: 70; Lodi: 48; Mantova: 98; Monza e Brianza: 213; Pavia: 132; Sondrio: 40; Varese: 232.

