Coronavirus, i dati del 3 settembre: 29 nuovi positivi a Monza e in Brianza, 647 in Lombardia (1,4%) Il bollettino della Regione di venerdì 3 settembre 2021: sono 29 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 647 in Lombardia con 45.270 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,4%. Due decessi, uno in provincia di Monza e Brianza.

Sono 29 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 647 in Lombardia con 45.270 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,4%. È il bollettino della Regione di venerdì 3 settembre 2021.

C’è 1 ricovero in terapia intensiva (51), +4 ricoverati non in terapia intensiva, + 2 decessi per un totale complessivo di 33.929 persone morte (+1 in provincia di Monza e Brianza, 2.536).

I nuovi casi per provincia: Milano: 245 di cui 93 a Milano città; Bergamo: 52; Brescia: 96; Como: 26; Cremona: 24; Lecco: 12; Lodi: 16; Mantova: 41; Monza e Brianza: 29; Pavia: 40; Sondrio: 7; Varese: 53.

© RIPRODUZIONE RISERVATA