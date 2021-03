Coronavirus, i dati del 3 marzo: +356 nuovi casi a Monza e Brianza, ancora su i ricoveri in Lombardia Il bollettino della Regione per mercoledì 3 marzo 2021 conferma i dati in risalita su tutto il territorio: sono +356 in nuovi casi a Monza e in Brianza, sono +4.590 in Lombardia con 55.611 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’8,2%. Terapie intensive di nuovo sopra 500 e tornano a crescere i decessi.

Tornano sopra 500 il numero dei ricoverati in terapia intensiva: +30 per un totale di 506. Sono +137 i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.545. I guariti/dimessi sono 2.884 per un totale di 511.728, di cui 3.986 dimessi e 511.728 guariti.

In risalita anche i decessi: +60 per un totale complessivo di 28.518; +6 in provincia di Monza e Brianza (2.033)

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.026 di cui 431 a Milano città; Bergamo: 249; Brescia: 1.325; Como: 295; Cremona: 165; Lecco: 139; Lodi: 63; Mantova: 217; Monza e Brianza: 356; Pavia: 279; Sondrio: 83; Varese: 296.

