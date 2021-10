Coronavirus, i dati del 27 ottobre: +68 nuovi casi a Monza e Brianza, i numeri della Lombardia Il bollettino della Regione di mercoledì 27 ottobre 2021: sono 63 i casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 513 in Lombardia con 96.377 tamponi effettuati e un rapporto di positività in leggera risalita (0,5%). Nessun decesso registrato.

Sono 63 i casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 513 in Lombardia con 96.377 tamponi effettuati e un rapporto di positività in leggera risalita (0,5%). È il bollettino della Regione di mercoledì 27 ottobre 2021.

C’è un ricovero in meno in terapia intensiva (48), sono +11 negli altri reparti (312). Non si sono registrati decessi e il totale complessivo rimane di 34.145 vittime (2.556 in provincia di Monza).

I nuovi casi per provincia: Milano: 171 di cui 67 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 57; Como: 28; Cremona: 25; Lecco: 19; Lodi: 23; Mantova: 15; Monza e Brianza: 63; Pavia: 28; Sondrio: 14; Varese: 18.

