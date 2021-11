Coronavirus, i dati del 26 novembre: +189 positivi a Monza e Brianza, i numeri in Lombardia (1,9%) Il bollettino della Regione di venerdì 26 novembre 2021: sono 189 i nuovi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 2.209 i nuovi positivi in Lombardia con 15.036 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,9%. Sette i decessi.

Sono 189 i nuovi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 2.209 i nuovi positivi in Lombardia con 15.036 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,9%. È il bollettino della Regione di venerdì 26 novembre 2021.

Ci sono +7 ricoveri in terapia intensiva (81) e +27 i ricoverati non in terapia intensiva (767). Sono 7 i decessi per un totale complessivo di 34.330 persone morte. Uno è stato registrato a Monza e provincia (2.583).

I nuovi casi per provincia: Milano: 782 di cui 326 a Milano città; Bergamo: 107; Brescia: 286; Como: 160; Cremona: 88; Lecco: 58; Lodi: 26; Mantova: 82; Monza e Brianza: 189; Pavia: 85; Sondrio: 29; Varese: 241.

