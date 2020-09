Coronavirus, i dati del 24 settembre: +11 nuovi casi a Monza e Brianza (6.690) Il bollettino di Regione Lombardia di giovedì 24 settembre: +22 i nuovi casi a Monza e Brianza, +229 in Lombardia, +10 decessi.

Sono +22 i nuovi casi a Monza e Brianza, +229 in Lombardia a fronte di 21.369 tamponi effettuati per una percentuale pari all’1% e 105.455 casi totali , +10 decessi. È il bollettino di Regione Lombardia di giovedì 24 settembre.

Dei nuovi casi in Lombardia 32 sono ’debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico.

Sono +275 i guariti/dimessi totale complessivo (79.472, di cui 1.499 dimessi e 77.973 guariti), -2 i ricoverati in terapia intensiva (31) e -5 non in terapia intensiva (303). Gli attualmente positivi in Lombardia sono 9.048.

I decessi salgono a 16.935 morte da inizio emergenza, 911 in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi casi per provincia.

Milano: 53, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 23;

Como: 1;

Cremona: 0;

Lecco: 2;

Lodi: 5;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 13;

Sondrio: 6;

Varese: 1.

