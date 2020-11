Coronavirus, i dati del 24 novembre: Monza e Brianza rallentano con +496 nuovi casi positivi Il bollettino della Regione per martedì 24 novembre 2020: sono +496 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza (40.205 totali) ed è un dato che non si registrava dalla fine di ottobre. Sono +4.886 i nuovi positivi in Lombardia con 31.033 tamponi effettuati e un rapporto di 15,7%. Ancora 186 morti.

Sono +496 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza (40.205 totali) ed è un dato che non si registrava dalla fine di ottobre, quando poi - dal 27 ottobre - i numeri erano schizzati oltre mille (1.362) e poi erano rimasti su 800-900 quotidiani. Sono +4.886 i nuovi positivi in Lombardia con 31.033 tamponi effettuati e un rapporto di 15,7%. È il bollettino della Regione per martedì 24 novembre 2020.

Rallentano per il secondo giorno i ricoveri in terapia intensiva che fanno segnare un -13 che porta il totale a 932. Sono +29 gli altri ricoveri (8.360), mentre sono +5.858 i guariti/dimessi per un totale di 212.175 di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti.

Ancora alto invece il numero dei decessi: +186 per un totale di 20.850 persone morte, 22 in provincia MB (1.367). Sono 853 i decessi in Italia, un numero in crescita rispetto a lunedì (630).

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città

Bergamo: 128

Brescia: 226

Como: 428

Cremona: 90

Lecco: 115

Lodi: 78

Mantova: 379

Monza e Brianza: 496

Pavia: 239

Sondrio: 67

Varese: 1.011

