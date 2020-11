Coronavirus, i dati del 23 novembre: +749 positivi a Monza e Brianza, ricoveri in calo Il bollettino di Regione Lombardia per lunedì 23 novembre 2020: sono +749 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 39.709, sono +5.289 i nuovi positivi in Lombardia con 32.862 tamponi eseguiti e un rapporto del 16%.

Sono +749 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 39.709, sono +5.289 i nuovi positivi in Lombardia con 32.862 tamponi eseguiti e un rapporto del 16%. È il bollettino di Regione Lombardia per lunedì 23 novembre 2020. In evidenza il calo dei ricoveri e il numero alto di guariti/dimessi.

Sono -4 infatti gli ingressi terapie intensive (945) e -60 i ricoveri (8.331), sono +19.637 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 206.317, di cui 6.962 dimessi e 199.355 guariti. Sono +140 i decessi (20.664). Con le 630 vittime registrate a livello nazionale, in Italia sono stati superati i 50mila morti 50.453).

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.604, di cui 576 a Milano città

Bergamo: 165

Brescia: 405

Como: 842

Cremona: 63

Lecco: 184

Lodi: 138

Mantova: 57

Monza e Brianza: 749

Pavia: 85

Sondrio: 33

Varese: 848.

