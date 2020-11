Coronavirus, i dati del 22 novembre: +834 positivi a Monza e Brianza, +5mila in Lombardia con meno tamponi Il bollettino di Regione Lombardia per domenica 22 novembre 2020: sono +843 i nuovi casi positivi di Monza e Brianza e sono +5.094 in Lombardia con 29.800 tamponi effettuati (meno degli altri giorni) per un rapporto del 17%.

Sono +843 i nuovi casi positivi di Monza e Brianza e sono +5.094 in Lombardia con 29.800 tamponi effettuati (meno degli altri giorni) per un rapporto del 17%. È il bollettino di Regione Lombardia per domenica 22 novembre 2020.

I numeri per il resto sono stabili: +3.208 guariti/dimessi (186.680, di cui 8.063. dimessi e 178.617 guariti), +13 ingressi in terapia intensiva (949), +77 ricoveri in altri reparti (8.391), +165 decessi (per un totale di 20.524).

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.208 di cui 825 a Milano città

Bergamo: 129

Brescia: 196

Como: 316

Cremona: 89

Lecco: 197

Lodi: 137

Mantova: 142

Monza e Brianza: 843

Pavia: 211

Sondrio: 218

Varese: 326.

