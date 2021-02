Coronavirus, i dati del 21 febbraio: +279 nuovi positivi a Monza e Brianza

I dati dell’emergenza sanitaria contati dalla Regione per domenica 21 febbraio 2021: sono +279 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza e sono +2.514 in Lombardia con 27.391 tamponi effettuati, dato ancora in calo rispetto ai giorni precedenti. Cinquanta i decessi.