Coronavirus, i dati del 20 dicembre: 40 decessi, in Lombardia superata quota 1 milione di contagi da inizio emergenza Il bollettino della Regione per lunedì 20 dicembre 2021: sono 187 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 2.576 in Lombardia con 56.968 tamponi effettuati e un tasso di positività di 4,5%. Superata quota 1 milione di contagi da inizio emergenza: sono 1.000.437.

In Lombardia è stata superata così la quota di 1 milioni di contagi da inizio emergenza: sono 1.000.437. Un dato comunque sottostimato: a inizio emergenza, nel 2020, molti contagi non erano stati confermati dal tampone.

Ci sono +3 ricoveri in terapia intensiva (163), +32 negli altri reparti (1.257). Ci sono 40 decessi per un totale complessivo di 34.776 persone morte. Il totale di Monza e provincia è aggiornato a 2.630 (erano 2.622 venerdì).

I nuovi casi per provincia : Milano: 1.045 di cui 514 a Milano città; Bergamo: 148; Brescia: 221; Como: 67; Cremona: 22; Lecco: 24; Lodi: 34; Mantova: 105; Monza e Brianza: 187 ; Pavia: 146; Sondrio: 66; Varese: 343.

