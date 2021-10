Coronavirus, i dati del 17 ottobre: +31 contagi a Monza e Brianza, il tasso di positività lombardo allo 0,33%

Si abbassa il tasso di positività al Sars Cov2 in Lombardia, che scende allo 0,33% in una giornata, domenica 17 ottobre, in cui a Monza e Brianza sono stati registrati 31 nuovi contagi.