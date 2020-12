Coronavirus, i dati del 16 dicembre: +545 nuovi casi a Monza e Brianza dopo la frenata, percentuale regionale al 7,9% Il bollettino della Regione per mercoledì 16 dicembre 2020: sono +545 i nuovi positivi a Monza e Brianza con probabile aggiornamento di dati di giorni precedenti non comunicati; sono +2.994 i casi in Lombardia con 37.605 tamponi effettuati per un rapporto di 7,9%.

Sono +545 i nuovi positivi a Monza e Brianza con probabile aggiornamento di dati di giorni precedenti non comunicati; sono +2.994 i casi in Lombardia con 37.605 tamponi effettuati per un rapporto di 7,9%. È il bollettino della Regione per mercoledì 16 dicembre 2020.

In generale continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-27, 629) e nei reparti (-50, 4.946). i guariti/dimessi sono +9.045 per un totale complessivo di 356.175 di cui 4.222 dimessi e 351.953 guariti.

I decessi sono +106 per un totale complessivo di 24.097.

I nuovi casi per provincia

Milano: 737 di cui 293 a Milano città

Bergamo: 122

Brescia: 375

Como: 187

Cremona: 60

Lecco: 113

Lodi: 98

Mantova: 151

Monza e Brianza: 545

Pavia: 230

Sondrio: 60

Varese: 228.

© RIPRODUZIONE RISERVATA