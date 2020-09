Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, i dati del 14 settembre: +31 contagi a Monza e Brianza (6.489), adesione al 70% ai test per il personale scolastico Sono +31 i nuovi casi positivi a Monza e Brianza nel bollettino del 14 settembre di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus. In Brianza adesione al 70% ai test sierologici per il personale scolastico.

Sono +31 i nuovi casi positivi a Monza e Brianza (6.480) e la provincia è ancora seconda dietro a Milano anche nel bollettino del 14 settembre di Regione sull’emergenza coronavirus. Sono +125 in Lombardia con meno tamponi effettuati: 7.931 (contro i 12.844 del giorno precedente). La percentuale è pari all’1,57%. Dei nuovi casi 12 sono ’debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico. Gli attuali positivi sono 8.848 (ieri 8.789).

Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+64), stabili le terapie intensive (28), +10 ricoveri non in terapia intensiva (262). Sono +2 i decessi per un totale di 16.901 persone morte da inizio emergenza.

Ats Brianza intanto ha reso noti i numeri dell’adesione del personale scolastico ai test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti coronavirus.

Nelle province di Lecco e Monza Brianza il personale scolastico contava 21.738 persone. Sono stati erogati, al 13 settembre, 16.705 test, con una percentuale del 77 %. I test continueranno anche questa settimana.

Sono risultati negativi 15.968 esami mentre 737 sono stati i positivi, quindi circa il 4 %. I positivi al test sierologico (cioè alla ricerca di anticorpi) sono stati immediatamente sottoposti al tampone di controllo e solo 4 di questi sono risultati positivi al tampone stesso e posti in isolamento.

«La percentuale del 4 % - spiega il direttore generale di ATS Brianza Silvano Casazza – rispecchia quanto è accaduto nei mesi scorsi sul territorio, quindi si avvicinano ai tassi di prevalenza dell’indagine nazionale effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità. Siamo davvero soddisfatti dell’adesione al test sierologico da parte del personale scolastico, sul territorio dell’ATS Brianza. Le percentuali superiori al 70 %, le più alte in Regione Lombardia, manifestano un coinvolgimento, una sensibilità e una responsabilità davvero forti del personale scolastico, che ringraziamo, volto a garantire la massima sicurezza per i nostri studenti. Un ringraziamento va anche alle 3 ASST del territorio e ai medici di medicina generale che stanno collaborando e gestendo l’attività di screening».

I nuovi casi per provincia.

Milano: 44, di cui 21 a Milano città

Bergamo: 13

Brescia: 15

Como: 11

Cremona: 0

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 31

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 7

