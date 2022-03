Coronavirus, i dati del 14 marzo: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (10,7 %) Il bollettino della Regione di lunedì 14 marzo 2022: sono 202 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 2.336 in Lombardia con 21.697 tamponi effettuati e un tasso di positività in salita a 10,7%.

Sono 202 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 2.336 in Lombardia con 21.697 tamponi effettuati e un tasso di positività in salita a 10,7%. È il bollettino della Regione di lunedì 14 marzo 2022.

Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (73) e ci sono +24 ricoverati non in terapia intensiva (786). Sono 13 decessi per un totale di 38.952 persone morte. In provincia di Monza il totale è aggiornato a 2.968 (+6 registrati da venerdì).

I nuovi casi per provincia: Milano: 874 di cui 488 a Milano città; Bergamo: 104; Brescia: 301; Como: 172; Cremona: 52; Lecco: 49; Lodi: 28; Mantova: 69; Monza e Brianza: 202; Pavia: 113; Sondrio: 16; Varese: 218.

