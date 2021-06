Coronavirus, i dati del 14 giugno: 2 nuovi casi a Monza e Brianza, in Lombardia tasso positività di 0,5%

È il bollettino della Regione di martedì 15 giugno 2021: sono 2 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza, sono 182 in Lombardia con 31.873 tamponi effettuati e un tasso di positività di 0,5%. Nessun decesso registrato in provincia, otto in Lombardia.