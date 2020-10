Coronavirus, i dati del 13 ottobre: +180 nuovi casi a Monza e Brianza, +1.080 in Lombardia Il bollettino della Regione di martedì 13 ottobre: sono +180 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e +1.080 in Lombardia.

Sono +180 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e +1.080 in Lombardia con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,2%. È il bollettino della Regione di martedì 13 ottobre. Il totale in provincia sale a 7.807 da inizio emergenza, in totale i casi lombardi sono 114.800. In Italia sono stati registrati +5.901 nuovi casi e 41 decessi.

Si registra un +197 tra i guariti/dimessi (83.550, 1.526 dimessi e 82.024 guariti), ma aumentano i ricoveri: sono 62 in terapia intensiva (+12) e 608 non in terapia intensiva (+145). Sono + 6 i decessi per un totale di 16.994 persone morte da inizio emergenza (a Monza e Brianza stabili 916). Gli attualmente positivi sono 14.256.

I nuovi casi per provincia

Milano: 440, di cui 236 a Milano città

Bergamo: 40

Brescia: 35

Como: 61

Cremona: 23

Monza e Brianza: 180

