Coronavirus, i dati del 13 giugno: i nuovi contagi a Monza e Brianza, in Lombardia 6 decessi

Il bollettino della Regione di domenica 13 giugno 2021: sono 18 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 257 in Lombardia con 26.842 tamponi eseguiti e con un rapporto di positività di 0,9%, in risalita. Sei i decessi.