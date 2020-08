Coronavirus, i dati dei contagi lombardi di venerdì 21 agosto: in regione 174 nuovi positivi. In Brianza crescono più del solito: 18 in un giorno. Lunedì parte la campagna di test sierologici per il personale scolastico Questa volta sono stati effettuati poco meno di 11 tamponi effettuati. Aumentano di 97 unità i guariti e i dimessi. Una voce, quest’ultima, sempre in crescita nelle ultime settimane. Ma purtroppo, in Lombardia come in Brianza, cresce anche il numero dei contagi

Ecco i dati ufficiali di oggi in Lombardia.

Tamponi effettuati: 10.703, totale complessivo: 1.456.936.Nuovi casi positivi: 174 (di cui 26 ’debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. Terapia intensiva: 17 (+1). Ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-6). Decessi, totale complessivo: 16.852 (+6)

Nuovi casi per provincia: Milano: 54, di cui 31 a Milano città; Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 8; Cremona: 9; Lecco: 5; Lodi: 4; Mantova: 8; Monza e Brianza: 18; Pavia: 4; Sondrio: 1; Varese: 7.

Intanto partirà lunedì 24 agosto il programma di test sierologici su base volontaria per tutto il personale scolastico, docente e non docente, della Lombardia. Si tratta di 206.687 persone. In poche ore, 9.827 operatori hanno già prenotato il test, la metà dei quali attraverso l’app ’Salutile’.

Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Lo screening gratuito è dunque rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale.

La campagna rimane attiva fino domenica 5 settembre con un eventuale prolungamento della finestra temporale fino al 12 settembre in base alle adesioni si presenteranno.

