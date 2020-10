Coronavirus, Don Orione di Seregno in isolamento: tre casi positivi in uno dei reparti, altri in accertamento Rsa Don Orione di Seregno in isolamento dopo la conferma di tre casi positivi tra gli ospiti del reparto Moro e altri con sintomi simil influenzali in accertamento.

Tre casi di positività tra gli ospiti e isolamento rafforzato alla Rsa Don Orione di Seregno. Le positività sono emerse tra gli ospiti del reparto Moro, mentre alcune situazioni sospette sono nei reparti Moro e Viganò che proseguiranno l’isolamento in atto. La struttura ha comunicato l’aggiornamento della situazione nella giornata di lunedì 26 ottobre in attesa dei test in programma a metà settimana. Intanto è stato implementato il sistema delle videochiamate.

«Dal momento che nei diversi reparti della nostra Rsd alcuni ospiti presentano sintomi simil-influenzali, in attesa dell’esito dei tamponi che verranno eseguiti mercoledì 28 ottobre, in via precauzionale abbiamo disposto l’isolamento dell’intera Rsa - spiegano dal Piccolo Cottolengo - Assicuriamo la massima trasparenza e il nostro continuo impegno per superare nel migliore dei modi, anche con l’aiuto di San Luigi Orione, questo momento difficile».

