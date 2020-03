Coronavirus, domenica messa in diretta tv con l’arcivescovo dalla Basilica di Agliate Sarà un’altra domenica a porte chiuse per i fedeli lombardi: la seconda messa della quaresima è in programma l’8 marzo alle 11 ancora in diretta tv su Rai 3, in diretta dalla Basilica di Agliate a Carate Brianza.

Una messa senza fedeli, come previsto dalle disposizioni per il contenimento del Coronavirus, in diretta a partire dalle 11 su Rai 3 per tutto il territorio regionale grazie alla collaborazione di TgrLombardia.

Come già avvenuto nella prima Domenica di Quaresima per la messa celebrata nella Cappella Iemale del Duomo di Milano, l’iniziativa ottempera alle misure emanate dalle autorità in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle quali i vescovi lombardi si sono uniformati prevedendo celebrazioni eucaristiche senza la presenza di fedeli.

