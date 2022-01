Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, da lunedì 10 gennaio riaprirà il centro vaccinale di Verano Brianza Riaprirà il 10 gennaio il centro vaccinale di Verano Brianza.

Riapre il centro vaccinale di Verano Brianza. Il servizio, gestito dal Policlinico di Monza con Ats Brianza, sarà attivo da lunedì 10 gennaio con orario continuato dalle 8 alle 16. Il centro sarà aperto solo nei giorni feriali, da lunedì a venerdì.

«Stiamo ricontattando tutti i volontari che già in passato hanno collaborato alla gestione del centro vaccinale – ha spiegato il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni – I turni saranno gestiti dall’associazione “Il Glicine” e dai volontari della Protezione Civile». Per ogni turno l’impegno richiesto è di tre ore al giorno. Sul sito del Comune è possibile dare la propria disponibilità. In alternativa si può mandare una mail all’indirizzo [email protected] o chiamando la mattina, dalle 9 alle 12, il numero 3420652467.

«In pochi giorni il numero di contagiati è cresciuto molto velocemente – ha aggiunto Consonni nella mattinata di martedì 4 gennaio – Gli ultimi dati parlano di 256 casi, numeri che a Verano non avevamo mai raggiunto. Non ci risultano veranesi ospedalizzati, la maggior parte dei positivi sono asintomatici e questo è merito del vaccino». Sul sito di Regione Lombardia sono già aperte le prenotazioni per la somministrazione della terza dose presso il centro vaccinale di Verano Brianza.

