Coronavirus, contagi in salita in Lombardia (+102): +4 a Monza e in Brianza Il bollettino quotidiano della Regione: mercoledì 12 agosto +102 positivi rispetto ai +68 di ieri e ai più 31 di lunedì. La buona notizia: un altro giorno senza decessi. Terapie intensive stazionarie e aumentano i guariti/dimessi.

In calo, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di contagio a Monza e in Brianza, 4 , contro i 6 in più di ieri. Anche mercoledì 12 agosto nessun decesso in tutta la regione e aumentano i guariti e dimessi (+95). Tuttavia, il trend dei nuovi contagi in regione appare in crescita: si è passati da i 31 di lunedì 10 ai 68 di martedì 11 ai 102 di mercoledì 12 agosto.

Ecco tutti i dati: i tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206; i nuovi casi positivi: 102 (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti; in terapia intensiva: 10 (=); i ricoverati non in terapia intensiva: 165 (+5); i decessi, totale complessivo: 16.833 (=).

In dettaglio, i nuovi casi per provincia: Milano: 29, di cui 13 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 11; Como: 8; Cremona: 2; Lecco: 5; Lodi: 5; Mantova: 19; Monza e Brianza: 4; Pavia: 2; Sondrio: 1; Varese: 6.

A livello nazionale, i nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore sono 481, +0,2% (ieri +412). Dieci i decessi (ieri +6) e +236 le dimissioni (+213). In calo i pazienti ricoverati (-22), in lieve aumento le terapie intensive (+4 rispetto alle +3 di ieri).

