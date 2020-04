Coronavirus: chiuso uno dei reparti Covid dell’ospedale di Vimercate L’Asst di Vimercate annuncia la chiusura di uno dei tre reparti Covid aperti in queste settimane: «Minore pressione e aggressività».

L’ospedale di Vimercate chiude un reparto Covid ed evidentemente «è un buon segnale»: a dirlo è Giorgio Gallioli, direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione. Si tratta di una delle tre aree di rianimazione e terapia intensiva. “L’Unità di Crisi dell’Asst ha deciso, infatti, di concentrare i posti di terapia intensiva per Covid positivi in due aree, con una dotazione complessiva di 14 letti: attualmente ne sono occupati 12. Da metà marzo sino a qualche giorno fa erano 22, tutti occupati e per diverse settimane”, scrive la direzione.

In terapia intensiva, dall’inizio della crisi, sono stati preso in carico 65 pazienti dalla terapia intensiva, soprattutto uomini (70%) e over 60. La chiusura di uno dei reparti è «la conferma di una minore pressione e aggressività del virus. Insomma quanto registrato a Vimercate – ha detto Gallioli - conferma che la fase più acuta della malattia necessita in misura minore, rispetto a qualche giorno fa, di un trattamento intensivo. Anche la nostra organizzazione del lavoro respira un po’».

© RIPRODUZIONE RISERVATA