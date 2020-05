Coronavirus: Parco di Monza ancora chiuso fino a data da destinarsi, riaprono i cimiteri Allevi: «L’emergenza, anche nel nostro territorio non è finita, il 4 maggio non sarà un “liberi tutti”. Ai miei cittadini dico: prudenza, prudenza e ancora prudenza: sono ormai un migliaio i positivi e i decessi sono arrivati a 132, con un drammatico aumento del 35% negli ultimi sei giorni».

Il Parco di Monza non riaprirà lunedì 4 maggio, «una decisione molto sofferta - dice il Sindaco Dario Allevi - rischi, però, sono ancora troppo elevati». Al momento una data per la riapertura del Parco non c’è. L’Amministrazione Comunale valuterà, insieme alle autorità sanitarie, l’andamento della curva dei contagi nei primi giorni della «Fase 2» per prendere poi una decisione: «L’emergenza, anche nel nostro territorio non è finita, il 4 maggio non sarà un “liberi tutti”. Ai miei cittadini dico: prudenza, prudenza e ancora prudenza: sono ormai un migliaio i positivi e i decessi sono arrivati a 132, con un drammatico aumento del 35% negli ultimi sei giorni. Tutte le decisioni che abbiamo preso finora e che prenderemo sono motivate dalla tutela della salute dei monzesi che, in questo momento, è la nostra priorità».

«Ecco perché - aggiunge Allevi - non posso rischiare che migliaia di persone affollino il nostro polmone verde: quasi settecento ettari di prati, boschi e giardini che in nessuno modo potremmo controllare adeguatamente per evitare assembramenti. Quando le condizioni sanitarie lo consentiranno riapriremo, non un minuto prima», aggiunge il Sindaco. E’ probabile che la riapertura avverrà a step con accessi autorizzati solo in alcune zone e i varchi d’ingresso limitati per un maggior controllo da parte della Polizia locale e delle forze dell’ordine. Inoltre potrebbero essere definiti orari e giorni di apertura ad hoc. Anche le altre aree verdi della città per ora resteranno chiuse, così come le aree giochi, queste ultime come disposto dal Governo.

Per quanto riguarda i mercati, via libera da lunedì 4 maggio ma solo ai banchi alimentari, con postazioni distanziate e controlli: «Abbiamo deciso di provarci - dice Allevi - perché i mercati sono un punto di riferimento nei quartieri, soprattutto per i più anziani».

Aperti anche i cancelli del Cimitero Urbano e di quello di San Fruttuoso. Alle celebrazioni dei funerali potranno partecipare un massimo di 15 persone che dovranno indossare mascherina e guanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA