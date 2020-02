Coronavirus: a Monza e comuni limitrofi rinviate le sfilate di Carnevale di domenica

Monza, Lissone, Macherio, Seregno, Brugherio, Nova Milanese, Villasanta hanno rinviato le sfilate di Carnevale previste oggi, domenica 23 febbraio per precauzione per l’emergenza Coronavirus. In ospedale sospeso uno spettacolo teatrale nel pomeriggio