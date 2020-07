Coronavirus, 5.810 casi totali a Monza e Brianza (+3), i morti lombardi sono ormai 16.736 Rallenta ancora il ritmo del contagio a Monza e Brianza, ma prosegue: + 3 in giorno, sono 5.810 i positivi attivi. I morti in Lombardia sono ora 16.736, i dimessi o guariti 69.828.

Sono 5.810 i casi positivi al coronavirus attivi in Brianza in base ai tamponi effettuati dalla Regione: sono 3 in più del giorno prima, dicono i dati della Lombardia. Sul territorio regionale sono arrivati i risultati di 11.505 tamponi, che hanno dato come risultato 135 nuovi positivi (di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 “debolmente positivi”), mentre continuano a diminuire le persone ospedalizzate: sono scesi a 27 i pazienti in terapia intensiva (-4), mentre sono 190 quelle ricoverate negli altri reparti (-11). I guariti o dimessi sono ora, dall’inizio dell’epidemia, 69.828 (+145 rispetto al giorno precedente), mentre vanno registrati altri 6 decessi che portano il totale a 16.736 vittime lombarde di Covid. Fermandosi ai dati ufficiali.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 17, di cui a Milano città 9

Bergamo: 56

Brescia: 17

Como: 5

Cremona: 7

Lecco: 3

Lodi: 3

Mantova: 12

Monza e Brianza: 3

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA