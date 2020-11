Coronavirus: «117 cittadini di Arcore da inizio novembre sono positivi al covid-19» Aggiornamento del sindaco Rosalba Colombo sui numeri dell’emergenza coronavirus ad Arcore: 222 arcoresi attualmente positivi, +117 da inizio novembre. Appello ancora una votla al senso di responsabilità.

Sono 222 i cittadini arcoresi attualmente positivi al coronavirus, +117 da inizio novembre . Lo fa sapere il sindaco Rosalba Colombo in un aggiornamento di inizio settimana sulla situazione in paese.

«117 cittadini arcoresi da inizio novembre sono positivi al covid-19, ancora 105 che dal mese di ottobre sono ancora positivi per un totale di 222 cittadini, tantissimi! - dice Colombo - Non ci vengono fornite quante persone sono in ospedale ma dalle mie testimonianze dirette non sono pochi. Se non servono gli appelli al senso di responsabilità e del rispetto alle regole forse serviranno interventi più drastici, saranno Regione e Governo a decidere. Ricordiamoci che siamo in zona Rossa, le uscite di casa sono consentite per le casistiche previste dal Dpcm ma cerchiamo di limitarle solo allo stretto necessario».

