Coronavirus: i dati di venerdì 19 giugno: +7 a Monza e Brianza, «microscopici focolai in Lombardia» L’epidemiologo Demicheli: «Bisogna essere prudenti, il virus è ancora in grado di trasmettersi». Le parole ai microfoni della Regione Lombardia, che ha diffuso i dati del 19 giugno, a Monza e Brianza +7.

Poco più di 10mila tamponi, 157 nuovi casi di positività al Covid in Lombardia, di cui 94 dopo il tampone stabilito in base ai risultati del test sierologico: sono i dati della Regione di venerdì 19 giugno, in cui l’epidemia una volta di più rallenta ma non si arresta. A Monza e Brianza il numero è salito di 7 persone, arrivando a 5.719, mentre l’aumento nelle ventiquattro ore precedenti era stato di 6.

Nel totale dei nuovi positivi ci sono anche 8 casi riferiti a ospiti delle rsa e 4 operatori socio sanitari. Ora i positivi nel territorio lombardo sono complessivamente 14.045 (-602), in una regione che dall’inizio ha contato complessivamente 92.675 casi. La percentuale di positività rispetto al totale dei tamponi si ferma all’1,5%.

Il numero di persone in terapia intensiva nelle ultime ventiquattro ore è stabile: 60 persone. Scende quello di ricoverati (1.537, cioè -136), mentre i morti per Covid nell’ultimo giorno sono 18, numero che porta il totale a 16.534.

Secondo Vittorio Demicheli, epidemiologo direttore dell’Ats Città di Milano, «i nuovi casi positivi riscontrati negli ultimi giorni sono frutto dell’intensificarsi dell’attività di screening avviata dalle Regioni». E ancora: «Questa settimana abbiamo riscontrato qualche leggero aumento probabilmente legato al fatto che molte regioni, come la Lombardia, hanno cominciato la ricerca attiva di casi tramite screening della popolazione, soprattutto attraverso test sierologici». Lo specialista conferma l’esistenza di piccoli focolai («microscopici») anche in Lombardia, «altrove sono più gradi: ne deriva che, per quanto il lockdown sia stato efficace, è meglio essere prudenti perché il virus è ancora in grado di trasmettersi».

I casi per provincia

Milano 24.061 (+43) di cui 10.230 (+22) a Milano città

Bergamo 14.065 (+32)

Brescia 15.415 (+21)

Como 4.043 (+8)

Cremona 6.574 (+6)

Lecco 2.811 (+3)

Lodi 3.554 (+2)

Mantova 3.437 (+12)

Monza e Brianza 5.719 (+7)

Pavia 5.533 (+7)

Sondrio 1.557 (+3)

Varese 3849 (+7)

